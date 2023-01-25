Пентагон увеличит производство БК для артиллерии ВСУ в 6 раз. В Италии одобрили помощь Украине на 2023-й

Министерство обороны США планирует в течение двух лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500%, выпуская ежемесячно 90 тысяч 155-миллиметровых снарядов, чтобы обеспечить потребности Украины. Так, производство боеприпасов должно достичь уровня, которого не было со времен Корейской войны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет американской армии.

Для этого США планируют расширить заводы и привлечь новых производителей. Такие усилия в отчете армии называют частью "самой агрессисвной модернизации за почти 40 лет" оборонно-промышленной базы США.

Также сообщается, что США передадут Украине $125-миллионный пакет помощи на ремонт энергосистемы, об этом сказал Госсекретарь Энтони Блинкен. В него войдут трансформаторы, мобильные газовые турбины и оборудование для ремонта подстанций.

В то же время, нижняя палата парламента Италии окончательно одобрила военную помощь Украине до конца 2023 года. Разрешение на передачу Киеву военной техники, материалов и оборудования было продлено на год – до 31 декабря 2023-го. Об этом пишет итальянское издание RaiNews. Депутаты поддержали декрет о поставках Украине вооружений, ранее принятый итальянским правительством.

"За" проголосовали 215 парламентариев, а против выступили 46 депутатов. Среди последних были представители партии "Движение пяти звезд", которые имеют пророссийские взгляды и выступают против предоставления Украине оружия. Эта политическая сила сейчас находится в оппозиции.