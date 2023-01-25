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Символический жест с нюансом по срокам. Известно, когда Байден может объявить о передаче Abrams для ВСУ

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Процесс может занять месяцы

Символический жест с нюансом по срокам. Известно, когда Байден может объявить о передаче Abrams для ВСУ

фото - Getty Images

Новина українською

Администрация президента США Джо Байдена готовится одобрить отправку танков M1 Abrams в Украину. Однако прибытие техники может занять месяцы, пишут Reuters, AP и другие источники.

Объявление этого решения может пройти уже в среду, 25 января. Abrams, вероятно, будут закуплены через Инициативу содействия безопасности в Украине (USAI). Эта программа позволяет администрации Байдена брать оружие для Украины из промышленности, а не из действующих запасов США.

Один из чиновников сказал, что, возможно, администрация Байдена использует процесс USAI, чтобы купить Abrams у союзников, отремонтировать их, а затем отправить в Украину. Этот процесс может занять месяцы. Значительная часть помощи США, которую посылали до сих пор, предоставлялась через отдельную программу, опирающуюся на запасы Пентагона, чтобы быстрее доставить вооружение.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ему известно о том, что администрация Джо Байдена думает о поставках танков Abrams для ВСУ.

"Я видел сообщение, что правительство США думает над поставкой американских танков Abrams в Украину. Сейчас у меня нет информации, и когда мы это сделаем, мы обязательно сообщим вам об этом".

В то же время решение по Abrams может помочь Украине прямо сейчас как символический жест. Согласие Байдена должно окончательно разблокировать поставки Leopard 2 от Германии. По данным Politico, администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams по Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что дискуссии по поставкам западных танков для ВСУ необходимо завершить конкретными решениями, а необходимое количество танков у союзников есть. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что западные союзники Украины должны предоставить Украине танки Leopard 2. Глава польского государства подчеркнул, что бронетехнику нужно доставить любой ценой, чтобы Украина смогла оградить себя от нового наступления российской оккупационной армии.

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В статье: война с россией Джо Байден
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