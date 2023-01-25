Испания и Норвегия рассматривают возможность передачи для ВСУ Leopard 2, Швеция – Stridsvagn 122
Известно количество Леопардов
Getty Images / Global Images Ukraine
Правительство Норвегии рассматривает возможность передать Вооруженным силам Украины восемь из своих 36 немецких танков Leopard 2. Об этом сообщает издание Dagens Næringsliv. В понедельник, 24 января, в Норвегии состоялось закрытое заседание комитета иностранных дел и обороны, на котором было обсуждено оказание военной помощи Украине.
Заседание состоялось после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не возражает, если Польша отправит Украине свои танки Leopard.
В то же время отправка основных боевых танков Швеции Stridsvagn 122 в Украину "не исключена" и может состояться позже, об этом сообщил министр обороны страны в комментарии для SVT.
Испания также присоединится к поставкам танков Leopard в Украину (El Pais).
Известно, что решение США по Abrams может помочь Украине прямо сейчас как символический жест в контексте разблокирования Германией поставок Leopard 2.
Популярное сейчас
- Милан и Динамо разгромлены, Шахтер начал еще одни переговоры с англичанами. Главные новости за 24 января
- Динамо интересовалось форвардом Партизани Скукой
- Павелко: Я очень не бедный человек с 93-94 года
- Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО