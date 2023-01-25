Испания и Норвегия рассматривают возможность передачи для ВСУ Leopard 2, Швеция – Stridsvagn 122

Правительство Норвегии рассматривает возможность передать Вооруженным силам Украины восемь из своих 36 немецких танков Leopard 2. Об этом сообщает издание Dagens Næringsliv. В понедельник, 24 января, в Норвегии состоялось закрытое заседание комитета иностранных дел и обороны, на котором было обсуждено оказание военной помощи Украине.

Заседание состоялось после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не возражает, если Польша отправит Украине свои танки Leopard.

В то же время отправка основных боевых танков Швеции Stridsvagn 122 в Украину "не исключена" и может состояться позже, об этом сообщил министр обороны страны в комментарии для SVT.

Испания также присоединится к поставкам танков Leopard в Украину (El Pais).

Известно, что решение США по Abrams может помочь Украине прямо сейчас как символический жест в контексте разблокирования Германией поставок Leopard 2.