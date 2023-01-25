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Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности военных

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Законопроект вызвал всплеск возмущений в обществе

Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности военных

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект 8271, усиливающий уголовную ответственность военных за неисполнение боевых приказов, бегство с поля боя или воинской части. Этот закон поддерживал главнокомандующий Валерий Залужный, несмотря на критику правозащитников, части общества и петицию на сайте президента о наложении на него вето.

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Проект закона предлагает внесение изменений в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно "исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом, и освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком". Также повышается уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.

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Закон предлагает предоставить полномочия Военной службе правопорядка в ВСУ осуществлять досмотр уполномоченными должностными лицами военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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