Диссидент и ученый. Кто такой Григорий Степанец, оставивший в наследство Залужному миллион долларов

Во вторник в украинском информационном пространстве появилась новость о том, что американец украинского происхождения Григорий Степанец оставил в наследство Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному один миллион долларов.

Эту информацию сообщило издание New York Times, а в Генштабе ВСУ ее подтвердили. Сам Залужный передал эти средства на нужды Украинской Армии, отметив, что Григорий Степанец в его лице хотел поддержать ВСУ.

Между тем Генштаб предоставил краткую справку о человеке, от которого украинский Главнокомандующий получил миллион долларов. Оказалось, что Григорий Степанец, не являвшийся родственником Залужного, имел незаурядный жизненный путь.

Он родился в 1938 году в Виннице. Его отец сражался во Второй мировой войне и погиб в октябре 1941 года.

"Григорий с матерью были эвакуированы на Урал, где они подверглись голоду и другим испытаниям. После окончания войны они вернулись в Винницу. В городе тогда так же было очень мало еды. Выжили только благодаря тому, что воевал дядя (был ранен и потерял ногу) и он делился с ними военным пайком", - говорится в справке.

После окончания средней школы с золотой медалью в 1956 году Григорий Степанец поступил в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, который также закончил с отличием, получив степень магистра по математике, степень магистра по химии и степень кандидата наук по физической химии.

Он свободно владел украинским, русским, немецким, итальянским и английским языками, перевел несколько книг.

После окончания высшего образования Григорий Степанец работал научным сотрудником в университете, а впоследствии – в нескольких различных учреждениях старшим системным программистом и аналитиком.

"Работая в Геофизическом научно-исследовательском институте в Москве, он подписал письмо в поддержку диссидентов и вскоре был уволен советской властью по сфальсифицированному поводу. Позже его преследовал КГБ, и он не мог работать. Подал заявку на получение выездной визы, но ему отказали", – рассказали в Генштабе.

Ситуация изменилась после прихода Михаила Горбачева к власти, когда Григорию Степанцу было разрешено выезд из Советского Союза.

В 1989 году он приехал в Соединенные Штаты и начал работать в Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, разработчиком программного обеспечения. Вместе с другим разработчиком программного обеспечения они изобрели патент, переданный Microsoft на декодирование кодов данных переменной длины.

Как рассказали родственники Григория Степанца, "с любовью Григория к Украине можно сравнить только его любовь к растениям и деревьям"

У Григория и его жены Аллы, с которой они познакомились в 1959 году, остались дочь, внук и правнук.

Григорий Степанец отошел в вечность в октябре 2022 года.