УАФ показала письмо от ФИФА и УЕФА с предупреждением об исключении Украины
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Дом футбола
УАФ на своем официальном сайте решила опубликовать письмо от ФИФА и УЕФА по поводу возможных неправомерных действий ассоциации. В конце декабря 2022 года данный документ обнародовал вице-президент УАФ Олег Протасов на своей странице в Facebook.
Однако на сайте УАФ он так и не появился. Ассоциация сделала это по требованию представителей украинских спортивных СМИ во время встречи с президентом организации Андреем Павелко. В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались легитимностью письма. После этого оно все же появилось на сайте.
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Фото: УАФ
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Источник:УАФ
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
25.01.2023 в 12:14
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