УАФ показала письмо от ФИФА и УЕФА с предупреждением об исключении Украины

УАФ на своем официальном сайте решила опубликовать письмо от ФИФА и УЕФА по поводу возможных неправомерных действий ассоциации. В конце декабря 2022 года данный документ обнародовал вице-президент УАФ Олег Протасов на своей странице в Facebook.

Однако на сайте УАФ он так и не появился. Ассоциация сделала это по требованию представителей украинских спортивных СМИ во время встречи с президентом организации Андреем Павелко. В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались легитимностью письма. После этого оно все же появилось на сайте.

Фото: УАФ