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УАФ показала письмо от ФИФА и УЕФА с предупреждением об исключении Украины

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УАФ показала письмо от ФИФА и УЕФА с предупреждением об исключении Украины

Дом футбола

Новина українською

УАФ на своем официальном сайте решила опубликовать письмо от ФИФА и УЕФА по поводу возможных неправомерных действий ассоциации. В конце декабря 2022 года данный документ обнародовал вице-президент УАФ Олег Протасов на своей странице в Facebook.

Однако на сайте УАФ он так и не появился. Ассоциация сделала это по требованию представителей украинских спортивных СМИ во время встречи с президентом организации Андреем Павелко. В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались легитимностью письма. После этого оно все же появилось на сайте.

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УАФ показала письмо от ФИФА и УЕФА с предупреждением об исключении Украины - изображение 1
Фото: УАФ
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В статье: УЕФА ФИФА УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
25.01.2023 в 12:14
Сумніваюся, що УЄФА та ФІФА за цю па... Утім формальності потрібно додержуватися. Спочатку рішення суду, а потім розподіл табуреток під дупами чинуш.
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