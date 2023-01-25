В ВСУ доложили, что Силы обороны отошли от Соледара

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Суспільному сообщил, что "для сохранения жизней личного состава, Силы обороны отошли от Соледара".

"Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорваться врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили максимально в первую очередь живую силу личного состава противника, истощили врага".

По словам Череватого, линия фронта в Соледаре была выровнена: ни оцепления, ни взятия в плен украинских военных не было.

"Это война. Каждый военачальник действует с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убой. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага".

Череватый добавил, что РФ хочет привлечь внимание к "маленькому городу Соледару на фоне того, что прежде враг получил существенные поражения на Киевщине, в Харьковской операции, Лиманской, Херсонской".