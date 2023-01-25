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ГУР: Россияне готовятся к мощному наступлению. Весна и начало лета будут решающими в этой войне

Общие новости
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На сегодняшний день идет мощная перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта

ГУР: Россияне готовятся к мощному наступлению. Весна и начало лета будут решающими в этой войне

ГУР

Новина українською

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сделал ряд важных заявлений в эфире национального телемарафона:

▪ на этом "Рамштайне" речь шла не столько о выдаче танков, сколько о начале подготовки экипажей для того, чтобы наши бойцы были готовы работать на них, когда они придут;

▪ на сегодняшний день идет мощная перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта;

▪ происходит перемещение мобилизационных резервов врага, которые необходимо уничтожать как реально критические цели: рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши деревни, наши города;

▪ военная разведка Украины будет работать на временно оккупированных территориях, мы сделаем все, чтобы земля горела под ногами оккупантов;

▪ на сегодняшний день Вооруженные силы Украины имеют широкий спектр вооружений стандартов НАТО, что требует соответствующего обеспечения, ремонта и эксплуатации;

▪ весна и начало лета будут решающими в этой войне, об этом свидетельствует смена командующих РФ, завершение первого этапа мобилизации, перегруппировка русских войск;

▪ россияне готовятся к мощному наступлению;

▪ за 11 месяцев войны Россия не достигла своей основной цели — полной оккупации Луганской и Донецкой областей;

▪ с середины декабря в российских СМИ начало выдвигаться мнение, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом, поэтому необходимо переходить к новой стадии войны;

▪ западный цивилизованный мир понимает, что у Путина нет ресурсов, чтобы пойти дальше на запад;

▪ вторая механизированная дивизия первой танковой армии Беларуси должна была быть готова к боевому применению 1 декабря, но "людей нагнали, а техники - нет";

▪ по оценкам ГУР МО Украины, учебные центры на территории России могут разместить не более 200 тысяч солдат;

▪ по поиску боеприпасов разного сорта РФ обращалась ко многим, однако многие понимают, что стратегическое поражение России уже есть;

▪ отношения с Россией становятся очень опасными для многих стран, и они смотрят, каков будет результат;

▪ У ГУР МО Украины нет четких данных, что в Россию заходят в больших количествах вооружения из Северной Кореи;

▪ на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих;

▪ вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, в том числе зашла уже на территорию Украины (Луганская область).

▪ сегодня на территории Беларуси есть один дивизион "Искандер", зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

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В статье: война с россией ГУР Вадим Скибицкий
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Источник:
ГУР

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