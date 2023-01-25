ВСУ сбили российский штурмовик на востоке
Скоро будет 300 сбитых
t.me/ua_dshv
Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что 25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск был уничтожен российский штурмовик Су-25. Также сообщается об уничтожении БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
Учитывая предварительные данные Генштаба ВСУ, это 291-й сбитый российский самолет с момента полномасштабного вторжения армии РФ. Также ВСУ уже сбили 1903 беспилотника.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В ВСУ доложили, что Силы обороны отошли от Соледара
- Диссидент и ученый. Кто такой Григорий Степанец, оставивший в наследство Залужному миллион долларов
- Путь Наполи расчищен. Итоги 19-го тура Серии А
- Владимир Кличко: Если Украина проиграет, начнется Третья мировая
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
Новости по теме
- 14:59 Украинские На Луганщине заметили уменьшение кол-ва россиян. Есть данные, что ВСУ постепенно двигаются к Кременной
- 07:42 Украинские Россияне эвакуируют из Луганска семьи военных армии РФ - Генштаб
- 08:19 Украинские ВСУ уничтожили вражеский катер и больше 700 россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 22 января
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн