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ВСУ сбили российский штурмовик на востоке

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Скоро будет 300 сбитых

ВСУ сбили российский штурмовик на востоке

t.me/ua_dshv

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Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что 25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск был уничтожен российский штурмовик Су-25. Также сообщается об уничтожении БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Учитывая предварительные данные Генштаба ВСУ, это 291-й сбитый российский самолет с момента полномасштабного вторжения армии РФ. Также ВСУ уже сбили 1903 беспилотника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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