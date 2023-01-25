ВСУ сбили российский штурмовик на востоке

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что 25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск был уничтожен российский штурмовик Су-25. Также сообщается об уничтожении БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Учитывая предварительные данные Генштаба ВСУ, это 291-й сбитый российский самолет с момента полномасштабного вторжения армии РФ. Также ВСУ уже сбили 1903 беспилотника.