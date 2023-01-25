Первые Leopard поступят в Украину примерно через три месяца

Германия может предоставить Украине первые боевые танки Leopard спустя примерно три месяца.

Как сообщает Tagesschau, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Писториус назвал решение о поставках основных боевых танков "историческим, поскольку оно было скоординировано на международном уровне, а также потому, что это произошло в крайне взрывоопасной ситуации в Украине".

По его словам, Бундесвер "очень быстро" начнет обучение украинских солдат работе на танке и уточнению маршрутов поставок.

Министр добавил: "Это потенциально важное "изменение правил игры" в этой войне или на этом этапе войны".

В качестве первого шага Германия предоставит относительно новые танки Leopard из состава Бундесвера, чтобы иметь возможность вместе с партнерами доставить первый батальон в Украину. На втором этапе из старых танков Leopard должен быть сформирован второй батальон. Это "займет чуть больше времени", – сказал Писториус.

"Цель состоит в том, чтобы иметь возможность осуществить поставки как можно скорее", – сказал министр.

Писториус анонсировал дальнейшие дискуссии с партнерами по поводу запланированных поставок. Он, в частности, назвал Польшу, Канаду, Испанию и Португалию.

Он также сообщил о перспективе переговоров с производителями вооружений о "скорейшем пополнении". "Это будет вызовом на ближайшие несколько лет", – добавил он.

В то же время министр дал понять: "Мы не станем партией войны". Передача основных боевых танков – это "не повод для празднования, даже если некоторые хотели бы этого". "Решение о таких вещах никогда не может быть очень приятным - оно необходимо" - добавил он.