Spiegel: Европа готовится передать Украине около 80 танков Leopard 2
Чтобы сформировать два батальона по 40 машин
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На данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в общей сложности 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.
Об этом пишет Spiegel.
Уже официально известно, что Германия на первом этапе
Второй батальон якобы должны формировать "Леопарды" из Польши и Норвегии, у которых есть Leopard 2A4.
Отметим, что ни Финляндия, ни Испания, ни Норвегия пока официально не подтверждали, что готовы помочь именно передачей танков.
Также, по информации Spiegel, вечером 25 января президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Британии Риши Сунак планируют совместный телефонный разговор, чтобы скоординировать дальнейшие шаги по танкам.
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