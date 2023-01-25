Bloomberg: США передадут Украине 31 танк Abrams

Соединенные Штаты Америки передадут 31 танк M1 Abrams Украине, общей стоимостью 400 млн долларов.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно, что сегодня, 25 января, в 19:00 по Киевскому времени пройдет брифинг президента США Джо Байдена относительно дополнительной военной помощи в Украине. Вероятно, именно сегодня Байден и сообщит о дальнейшей передаче танков Украине.