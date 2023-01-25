  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Bloomberg: США передадут Украине 31 танк Abrams
В тренде

Bloomberg: США передадут Украине 31 танк Abrams

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Вероятно, об этом Джо Байден объявит уже сегодня

Bloomberg: США передадут Украине 31 танк Abrams

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты Америки передадут 31 танк M1 Abrams Украине, общей стоимостью 400 млн долларов.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно, что сегодня, 25 января, в 19:00 по Киевскому времени пройдет брифинг президента США Джо Байдена относительно дополнительной военной помощи в Украине. Вероятно, именно сегодня Байден и сообщит о дальнейшей передаче танков Украине.

Напомним, 25 января правительство Германии согласовало передачу Украине 14 танков Leopard. Кроме того, ФРГ разрешила реэкспорт танков Украины из других стран.

По теме
yellow-arrow
Официально: Испания готова передать Украине танки Leopard 2
yellow-arrow
Череватый: ВСУ отошли из Соледара
yellow-arrow
Spiegel: Европа готовится передать Украине около 80 танков Leopard 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Джо Байден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде