Официально: Испания готова передать Украине танки Leopard 2

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в среду, что Мадрид открыт для предоставления Украине танков Leopard 2 немецкого производства, после того, как Германия согласилась отправить танки.

Об этом сообщает Reuters.

Маргарита Роблес заявила информационному агентству EFE, что Мадрид будет действовать в координации со своими западными союзниками, чтобы помочь Украине защититься от российского вторжения.

"Испания готова, в рамках этой координации, работать с нашими союзниками, чтобы сделать все необходимое, включая отправку Leopard 2, обучение по использованию этих Leopard 2, а также помощь в их обслуживании и содержании", - сказала она.

Роблес также выразила надежду, что предложение об отправке танков не следует будет выносить на голосование парламента, поскольку это будет в рамках международных обязательств Испании в ЕС и НАТО. В то же время коалиционные партнеры Podemos i ERC критикуют идею поставки танков и утверждают, что в случае чего будут голосовать против.

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По словам Феликса Артеаги из аналитического центра Elcano, исследователя по вопросам безопасности и обороны Феликса Артеаги, Испания имеет 108 танков 2A4. 2A4 является старой, стандартной моделью для многих европейских стран, и украинские танкисты могут проходить на них стандартную подготовку.

По словам Артеаги, около половины испанских танков находятся в североафриканских анклавах Сеута и Мелилья, а 53 танка законсервированы на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.