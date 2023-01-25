Официально: Испания готова передать Украине танки Leopard 2
Данное заявление сделала министр обороны страны
фото из свободных источников
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в среду, что Мадрид открыт для предоставления Украине танков Leopard 2 немецкого производства, после того, как Германия согласилась отправить танки.
Об этом сообщает Reuters.
Маргарита Роблес заявила информационному агентству EFE, что Мадрид будет действовать в координации со своими западными союзниками, чтобы помочь Украине защититься от российского вторжения.
"Испания готова, в рамках этой координации, работать с нашими союзниками, чтобы сделать все необходимое, включая отправку Leopard 2, обучение по использованию этих Leopard 2, а также помощь в их обслуживании и содержании", - сказала она.
Роблес также выразила надежду, что предложение об отправке танков не следует будет выносить на голосование парламента, поскольку это будет в рамках международных обязательств Испании в ЕС и НАТО. В то же время коалиционные партнеры Podemos i ERC критикуют идею поставки танков и утверждают, что в случае чего будут голосовать против.
По словам Феликса Артеаги из аналитического центра Elcano, исследователя по вопросам безопасности и обороны Феликса Артеаги, Испания имеет 108 танков 2A4. 2A4 является старой, стандартной моделью для многих европейских стран, и украинские танкисты могут проходить на них стандартную подготовку.
По словам Артеаги, около половины испанских танков находятся в североафриканских анклавах Сеута и Мелилья, а 53 танка законсервированы на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.
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