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Павелко: Протасов и Михайличенко - мотор всей нашей команды. Они будут очень хорошими функционерами

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Президент УАФ рассказал, чем занимаются функционеры в Ассоциации

Павелко: Протасов и Михайличенко - мотор всей нашей команды. Они будут очень хорошими функционерами

Фото прес-служби УАФ

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Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об обязанностях вице-президентов федерации Олега Протасова и Алексея Михайличенко.

"Они – мотор всей нашей команды. Они проезжают всю страну, участвуют во всех заседаниях, проходящих в каждом уголке. Они имеют особые исторические возможности быть в настоящее время в стране, где идет война и выполнять такие функции.

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Михайличенко очень много ездит по другим странам. У него очень хороший английский язык. Как и у Протасова – греческий и английский. Демьяненко является авторитетом среди ветеранов, где он также проводит очень огромную работу. Протасов отвечает за профессиональный футбол. Михайличенко – за сборные, в том числе за молодежную и планы на Олимпийские игры.

У каждого из них очень много ответственных вещей, с которыми они классно справляются. Я ими горжусь и уверен, что они через некоторое время будут очень-очень хорошими функционерами.

Потому что они в душе тренеры, футболисты, настоящие футбольные люди. И такие люди обязательно должны быть в нашей команде", — рассказал Павелко.

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В статье: Алексей Михайличенко Олег Протасов Андрей Павелко УАФ
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