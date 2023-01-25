Павелко: Протасов и Михайличенко - мотор всей нашей команды. Они будут очень хорошими функционерами

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об обязанностях вице-президентов федерации Олега Протасова и Алексея Михайличенко.

"Они – мотор всей нашей команды. Они проезжают всю страну, участвуют во всех заседаниях, проходящих в каждом уголке. Они имеют особые исторические возможности быть в настоящее время в стране, где идет война и выполнять такие функции.

Михайличенко очень много ездит по другим странам. У него очень хороший английский язык. Как и у Протасова – греческий и английский. Демьяненко является авторитетом среди ветеранов, где он также проводит очень огромную работу. Протасов отвечает за профессиональный футбол. Михайличенко – за сборные, в том числе за молодежную и планы на Олимпийские игры.

У каждого из них очень много ответственных вещей, с которыми они классно справляются. Я ими горжусь и уверен, что они через некоторое время будут очень-очень хорошими функционерами.

Потому что они в душе тренеры, футболисты, настоящие футбольные люди. И такие люди обязательно должны быть в нашей команде", — рассказал Павелко.