Павелко: Протасов и Михайличенко - мотор всей нашей команды. Они будут очень хорошими функционерами
Президент УАФ рассказал, чем занимаются функционеры в Ассоциации
Фото прес-служби УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об обязанностях вице-президентов федерации Олега Протасова и Алексея Михайличенко.
"Они – мотор всей нашей команды. Они проезжают всю страну, участвуют во всех заседаниях, проходящих в каждом уголке. Они имеют особые исторические возможности быть в настоящее время в стране, где идет война и выполнять такие функции.Читайте такжеПавелко: Я очень не бедный человек с 93-94 года
Михайличенко очень много ездит по другим странам. У него очень хороший английский язык. Как и у Протасова – греческий и английский. Демьяненко является авторитетом среди ветеранов, где он также проводит очень огромную работу. Протасов отвечает за профессиональный футбол. Михайличенко – за сборные, в том числе за молодежную и планы на Олимпийские игры.
У каждого из них очень много ответственных вещей, с которыми они классно справляются. Я ими горжусь и уверен, что они через некоторое время будут очень-очень хорошими функционерами.
Потому что они в душе тренеры, футболисты, настоящие футбольные люди. И такие люди обязательно должны быть в нашей команде", — рассказал Павелко.
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