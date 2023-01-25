Шольц исключил поставку Германией боевых самолетов в Украину
Надеемся, что пока что
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Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, исключил возможные поставки боевых самолетов в Украину.
Об этом сообщает Spiegel.
Немецкий канцлер в Бундестаге заявил, что исключает поставку боевых самолетов и развертывание наземных войск в Украине.
"Мы ни при каких обстоятельствах не отправим наземные войска. Я сказал, что прямого участия солдат НАТО в войне на Украине не будет. Такого пока не было и не будет в будущем. И каждый может на это положиться", - сказал он.
Также он категорически ответил на возможное введение беспилотной зоны над Украиной.
"Мы этого делать не будем. И в этом отношении ничего не изменилось и не изменится", - заявил Шольц.
Как известно, в феврале должна пройти следующая встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский призвал на этом заседании обсудить перспективы передачи Украине истребителей F-16.
Позже спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что международные партнеры уже определили тип самолета, который предположительно предоставят Украине для борьбы против российской агрессии.
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