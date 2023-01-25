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Шольц исключил поставку Германией боевых самолетов в Украину

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Шольц исключил поставку Германией боевых самолетов в Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, исключил возможные поставки боевых самолетов в Украину.

Об этом сообщает Spiegel.

Немецкий канцлер в Бундестаге заявил, что исключает поставку боевых самолетов и развертывание наземных войск в Украине.

"Мы ни при каких обстоятельствах не отправим наземные войска. Я сказал, что прямого участия солдат НАТО в войне на Украине не будет. Такого пока не было и не будет в будущем. И каждый может на это положиться", - сказал он.

Также он категорически ответил на возможное введение беспилотной зоны над Украиной.

"Мы этого делать не будем. И в этом отношении ничего не изменилось и не изменится", - заявил Шольц.

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Как известно, в феврале должна пройти следующая встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский призвал на этом заседании обсудить перспективы передачи Украине истребителей F-16.

Позже спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что международные партнеры уже определили тип самолета, который предположительно предоставят Украине для борьбы против российской агрессии.

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В статье: война с россией Олаф Шольц
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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.01.2023 в 19:48
Точнісенько як з танками) Питання часу.
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Лекарь (село Дарниця)
25.01.2023 в 19:09
Нічого, на танки погодився. Далі буде авіація, тамагавки. Потім підуть підводні човни.
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ding31
25.01.2023 в 19:23
Подводные лодки в степях Украины. Томагавки с индейцами позже будут))
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