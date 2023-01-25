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Официально. США передадут Украине 31 танк M1 Abrams

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Обновлено
(2 голосов)

Они сформируют один танковый батальон

Официально. США передадут Украине 31 танк M1 Abrams

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден на официальном уровне объявил о том, что США в рамках очередного пакета помощи Украине передадут 41 танк M1 Abrams общей стоимостью около 400 миллионов долларов.

Эти танки сформируют один танковый батальон.

Отметим, что сегодня, 25-го января, также стало известно о том, что Германия на официальном уровне приняла решение передать Украине танки Leopard 2A6. Германия также разрешает реэкспорт танков своего производства в Украину из третьих стран.

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В статье: война с россией
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Источник:
The White House

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Комментарии (1)
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Степан Срака
25.01.2023 в 19:40
хе-хе...
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