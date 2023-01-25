Официально. США передадут Украине 31 танк M1 Abrams

Президент США Джо Байден на официальном уровне объявил о том, что США в рамках очередного пакета помощи Украине передадут 41 танк M1 Abrams общей стоимостью около 400 миллионов долларов.

Эти танки сформируют один танковый батальон.

Отметим, что сегодня, 25-го января, также стало известно о том, что Германия на официальном уровне приняла решение передать Украине танки Leopard 2A6. Германия также разрешает реэкспорт танков своего производства в Украину из третьих стран.