Официально. США передадут Украине 31 танк M1 Abrams
Они сформируют один танковый батальон
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден на официальном уровне объявил о том, что США в рамках очередного пакета помощи Украине передадут 41 танк M1 Abrams общей стоимостью около 400 миллионов долларов.
Эти танки сформируют один танковый батальон.
Отметим, что сегодня, 25-го января, также стало известно о том, что Германия на официальном уровне приняла решение передать Украине танки Leopard 2A6. Германия также разрешает реэкспорт танков своего производства в Украину из третьих стран.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:The White House
Популярное сейчас
- Диссидент и ученый. Кто такой Григорий Степанец, оставивший в наследство Залужному миллион долларов
- Экс-форвард Динамо Кулач официально перебрался в новый клуб
- Почти 1000 единиц личного состава россиян и куча ББМ. Генштаб – о потерях оккупантов за 24 января
- Владимир Кличко: Если Украина проиграет, начнется Третья мировая
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Степан Срака
25.01.2023 в 19:40
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн