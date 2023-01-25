МОК может допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям
Правда не все спортсмены смогут брать участие в соревнованиях
Исполнительный совет (EB) Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрел выводы Олимпийского саммита, в состав которого входят лидеры всех заинтересованных групп Олимпийского движения и Международного паралимпийского комитета (IPC).
Обсуждение состояло из трех частей:
Первая - санкции против российского и белорусского государства и правительства; вторая - солидарность олимпийского движения с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом; третья - возможен доступ к спортивным состязаниям отдельных спортсменов с российскими или белорусскими паспортами.
1. Что касается санкций, участники каждого консультационного звонка единогласно подтвердили и призвали к ужесточению действующих санкций:
- никаких международных спортивных событий, организованных или поддержанных МФ или НОК в России или Белоруссии.
- никаких флагов, гимнов, цветов или любых других символов этих стран не будет показано на каком-либо спортивном мероприятии или встрече, включая все место проведения.
- ни одно российское или белорусское правительство или государственный чиновник не должно быть приглашено или аккредитовано на любое международное спортивное мероприятие или встречу.
2. Относительно солидарности с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом также была единодушная поддержка:
- продолжать и даже укреплять полную и непреклонную приверженность солидарности с украинскими спортсменами и украинским олимпийским сообществом, чтобы иметь сильную команду от НОК Украины на Олимпийских играх в Париже 2024 года и на Зимних Олимпийских играх в Милане 2026 года.
- поощрять все МФ, НОК и организаторов спортивных мероприятий приложить все возможные усилия для содействия тренировкам, подготовке и участию украинских спортсменов в международных спортивных соревнованиях.
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