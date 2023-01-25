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ГУР МО: Компания Байкар бесплатно передала ВСУ еще два беспилотника Байрактар ТB2

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Помощь от партнеров

ГУР МО: Компания Байкар бесплатно передала ВСУ еще два беспилотника Байрактар ТB2

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Главное управление разведки МО Украины сообщило о том, что от компании "Байкар" ВСУ получат еще два беспилотника "Байрактар ТВ2". Они поступят на безвозмездной основе.

"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины - компании "Байкар", еще 2 беспилотника "Байрактар ТB2". Компания "Байкар" передала их бесплатно для помощи Вооруженным Силам и народу Украины для защиты от оккупанта.

Мы безгранично благодарны компании "Байкар" за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена", - говорится в сообщении.

Отметим также, что Украина получит от партнеров летальное оружие – танки. Об их предоставлении официально объявили США, Германия и некоторые другие страны.

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В статье: война с россией
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Источник:
ГУР МО України

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