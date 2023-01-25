ГУР МО: Компания Байкар бесплатно передала ВСУ еще два беспилотника Байрактар ТB2

Главное управление разведки МО Украины сообщило о том, что от компании "Байкар" ВСУ получат еще два беспилотника "Байрактар ТВ2". Они поступят на безвозмездной основе.

"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины - компании "Байкар", еще 2 беспилотника "Байрактар ТB2". Компания "Байкар" передала их бесплатно для помощи Вооруженным Силам и народу Украины для защиты от оккупанта. Мы безгранично благодарны компании "Байкар" за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена", - говорится в сообщении.

Отметим также, что Украина получит от партнеров летальное оружие – танки. Об их предоставлении официально объявили США, Германия и некоторые другие страны.