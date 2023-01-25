Джо Байден: США хотят урегулирования в Украине на справедливых и прочных условиях
Анонсирует контрнаступление ВСУ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25-го января, президент США официально объявил о предоставлении Украине танкового батальона M1 Abrams. В ходе выступления глава Белого дома сделал еще несколько важных заявлений.
Основные из них – ниже тезисно:
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- действия Запада не представляют угрозы для России. Цель поставки вооружения – не эскалация с РФ, а помощь Украине;
- США хотят урегулирования в Украине на справедливых и прочных условиях;
- США ожидают усиления наступательных операций РФ в ближайшие недели;
- Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно – это не борьба против России, это борьба за свободу;
- США надеются, что поставки оружия Украине помогут отвоевать утраченные территории, включая Крым;
- вчера было 11 месяцев войны; украинцы показали свое мужество и выстояли;
- США и Европа полностью едины;
- Украина пытается защищать те территории, которые она контролирует и планирует провести контрнаступление;
- мы как можно быстрее приступим к обучению персонала для управления танками;
- Шольц предоставит два батальона танков Леопард для Украины, и я хочу сказать ему за это спасибо;
- 50 стран встали на защиту территориальной целостности Украины в Рамштайне;
- если Россия захочет, эта война может закончиться прямо сейчас;
- Путин думал, что Европа и США снизят свои действия, но он ошибся;
- мы верим в силу и возможности украинской армии.
Отметим, что ранее канцер Германии Олаф Шольц исключил поставку Германией боевых самолетов в Украине.
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