Зеленский: День чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция
Теперь все зависит от объема и скорости поставок
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Президент Украины Владимир Зеленский подытожил 335-е сутки полномасштабного вторжения России. Эти сутки прошли под знаком новостей о предоставлении Украине танков Леопарв, Абрамс и т.д.
"Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение по открытию поставок танков для нашей обороны – современных танков.
Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки.
Все это доказывает самый важный факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепнет. И то, как объединено мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы – это историческое достижение лидеров, работающих сейчас.
Ключевое теперь – скорость и объем. Скорость тренировки наших военных и скорость снабжения танков в Украину и объем танковой поддержки", - сказал Зеленский.
Задача ближайшего будущего – правильно распорядиться предоставленным Украине ресурсом.
"Мы должны сформировать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе – так же, как принимаем решение сегодня", - отметил президент.
Смотрите полное видеообращение главы государства.
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