Зеленский: День чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил 335-е сутки полномасштабного вторжения России. Эти сутки прошли под знаком новостей о предоставлении Украине танков Леопарв, Абрамс и т.д.

"Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение по открытию поставок танков для нашей обороны – современных танков.

Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки.

Все это доказывает самый важный факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепнет. И то, как объединено мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы – это историческое достижение лидеров, работающих сейчас.

Ключевое теперь – скорость и объем. Скорость тренировки наших военных и скорость снабжения танков в Украину и объем танковой поддержки", - сказал Зеленский.