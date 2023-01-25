  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: День чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция
В тренде

Зеленский: День чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция

Общие новости
(2 голосов)

Теперь все зависит от объема и скорости поставок

Зеленский: День чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция

скриншот

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил 335-е сутки полномасштабного вторжения России. Эти сутки прошли под знаком новостей о предоставлении Украине танков Леопарв, Абрамс и т.д.

"Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение по открытию поставок танков для нашей обороны – современных танков.

Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки.

Все это доказывает самый важный факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепнет. И то, как объединено мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы – это историческое достижение лидеров, работающих сейчас.

Ключевое теперь – скорость и объем. Скорость тренировки наших военных и скорость снабжения танков в Украину и объем танковой поддержки", - сказал Зеленский.

Задача ближайшего будущего – правильно распорядиться предоставленным Украине ресурсом.

"Мы должны сформировать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе – так же, как принимаем решение сегодня", - отметил президент.

Смотрите полное видеообращение главы государства.

По теме
yellow-arrow
При обстреле Херсона Россия попала в судно под турецким флагом, стоящее в порту. Вспыхнул пожар
yellow-arrow
Не только Abrams. В США объявили, что войдет в новый пакет помощи Украине на 400 млн. долларов
yellow-arrow
В некоторых регионах Украины – воздушная тревога. В ОП говорят, что Россия пытается истощить ПВО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде