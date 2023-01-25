В некоторых регионах Украины – воздушная тревога. В ОП говорят, что Россия пытается истощить ПВО
Запускает дроны, есть угроза ракетных ударов
Скріншот з сайту alerts.in.ua
В среду, 25-го января, под вечер в некоторых регионах Украины раздается воздушная тревога. Как отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, Россия запустила партию дронов. Их сбивают над Николаевщиной, Запорожьем, Днепром.
Есть угроза ракетных ударов.
Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Россия пытается нагрузить украинскую систему ПВО.
"Не игнорируйте тревогу. Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах", - написал чиновник.
Отметим, что воздушная тревога продолжается.
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