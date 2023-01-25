Не только Abrams. В США объявили, что войдет в новый пакет помощи Украине на 400 млн. долларов
Танки – это основа, но есть еще кое-что
Фото - Reuters
В США объявили, что войдет в очередной пакет помощи Украине, о котором было объявлено в среду, 25-го января. Основа этого пакета, стоимость которого оценивается в 400 миллионов долларов – танки M1 Abrams. Они должны поступить в количестве 31-й штуки. Об этом отдельно сказал президент США Джо Байден.
Кроме Abrams, в пакет войдут:
- 120-мм снаряды и прочие боеприпасы;
- восемь тактических машин для обновления оборудования;
- вспомогательные транспортные средства и оборудование;
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Также известно, что Украина получит танки немецкого производства от ФРГ и других европейских партнеров.
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Источник:Ukraine NOW
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