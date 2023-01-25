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При обстреле Херсона Россия попала в судно под турецким флагом, стоящее в порту. Вспыхнул пожар

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Экипажа на борту не было

При обстреле Херсона Россия попала в судно под турецким флагом, стоящее в порту. Вспыхнул пожар

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во время очередного обстрела Херсона Россия попала в судно Tuzla, стоявшее в местном порту под флагом Турции. После атаки на капитанском мостике вспыхнул пожар. Как сообщает турецкий телеканал NTV, экипажа на борту не было.

Отметим, что это уже не в первый раз, когда после акта агрессии России страдают не только украинцы, но и гости или соседи Украины.

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В статье: война с россией
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Источник:
NTV

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