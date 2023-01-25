Залужный провел очередной разговор со своим американским коллегой

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел очередной разговор со своим американским коллегой генералом Марком Милли.

"Поддерживаю постоянный диалог с генералом Марком Милли, Главой объединенного комитета начальников штабов США. В ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение. Сердечно поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство. Мы настроены только на Победу", - говорится в сообщении Залужного.

Добавим, что сегодня с речью о войне в Украине также выступил президент США Джо Байден.