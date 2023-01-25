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Залужный провел очередной разговор со своим американским коллегой

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Обсудили объявленный пакет военной помощи

Залужный провел очередной разговор со своим американским коллегой

фото - Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел очередной разговор со своим американским коллегой генералом Марком Милли.

"Поддерживаю постоянный диалог с генералом Марком Милли, Главой объединенного комитета начальников штабов США.

В ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение.

Сердечно поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство.

Мы настроены только на Победу", - говорится в сообщении Залужного.

Добавим, что сегодня с речью о войне в Украине также выступил президент США Джо Байден.

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В статье: война с россией
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