Залужный провел очередной разговор со своим американским коллегой
Обсудили объявленный пакет военной помощи
фото - Генштаб ЗСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел очередной разговор со своим американским коллегой генералом Марком Милли.
"Поддерживаю постоянный диалог с генералом Марком Милли, Главой объединенного комитета начальников штабов США.
В ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение.
Сердечно поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство.
Мы настроены только на Победу", - говорится в сообщении Залужного.
Добавим, что сегодня с речью о войне в Украине также выступил президент США Джо Байден.
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