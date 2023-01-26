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Россияне нанесли массированный удар шахедами, над Киевом сбито 15 дронов

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Запускали с восточного побережья Азовского моря

Россияне нанесли массированный удар шахедами, над Киевом сбито 15 дронов

фото - Getty Images

Новина українською

В ночь на четверг, 26 января, Россия нанесла очередной массированный удар по Украине иранскими дронами-камикадзе.

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, над Киевом было сбито 15 вражеских БПЛА. Жертв и попаданий в инфраструктуру, по предварительной информации, нет.

В общей сложности, по предварительным данным командования Воздушных сил ВСУ, Россия применила 24 "шахеда". Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

Все 24 были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих сил обороны Украины.

В КМВА предупреждают, что в течение дня высока вероятность последующих воздушных атак врага.

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В статье: война с россией
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