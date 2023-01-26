ВСУ отразили атаки россиян около 10 населенных пунктов, враг бил по Днепру и Запорожью
Армия РФ наступает на четырех направлениях
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 26 января, сообщает, что за предыдущие сутки россияне нанесли 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье.
Оккупанты совершили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне. По предварительной информации, ночью враг применил 24 ударных иранских дрона "Шахед-136". Все они уничтожены Силами обороны Украины, в частности, как сообщалось, значительная часть над Киевом.
Генштаб указывает, что существует большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
В сводке сообщается, что армия РФ, понеся многочисленные потери, не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вела безуспешные наступательные действия. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется. Враг обстреливает населенные пункты по всей линии столкновения из артиллерии, танков и минометов.
Сообщается, что силы обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клищиевка, Марьинка, Угледар и Павловка Донецкой области.
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