ВСУ отразили атаки россиян около 10 населенных пунктов, враг бил по Днепру и Запорожью

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 26 января, сообщает, что за предыдущие сутки россияне нанесли 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье.

Оккупанты совершили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне. По предварительной информации, ночью враг применил 24 ударных иранских дрона "Шахед-136". Все они уничтожены Силами обороны Украины, в частности, как сообщалось, значительная часть над Киевом.

Генштаб указывает, что существует большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

В сводке сообщается, что армия РФ, понеся многочисленные потери, не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вела безуспешные наступательные действия. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется. Враг обстреливает населенные пункты по всей линии столкновения из артиллерии, танков и минометов.

Сообщается, что силы обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клищиевка, Марьинка, Угледар и Павловка Донецкой области.