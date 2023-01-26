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Украинские воины за среду сбили 2 российских самолета и 1 вертолет

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ВСУ продолжают удачную охоту на вражескую авиацию

Украинские воины за среду сбили 2 российских самолета и 1 вертолет

Ілюстраційне фото з відкритих джерел

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 26 января, сообщает, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, уничтожены 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, 4 БпЛА типа "Орлан-10" и один - типа "Суперкам".

С учетом данных, которые публиковал Генштаб в среду, россияне с момента полномасштабного вторжения потеряли уже 292 самолета и 282 вертолета.

Также Генштаб сообщает, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 боеприпаса российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли массированный удар шахедами по Украине.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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