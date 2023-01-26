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Почти 800 россиян, по полтора десятка танков и артиллерийских систем. Генштаб – о потерях врага за 25.01

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Почти 800 россиян, по полтора десятка танков и артиллерийских систем. Генштаб – о потерях врага за 25.01

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 123860 (+780) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3175 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6334 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 2169 (+15) ед,
  • РСЗО – 452 (+2) ед,
  • средства ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов – 292 (+2) ед,
  • вертолетов – 282 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1908 (+6),
  • крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4986 (+19) ед,
  • специальная техника – 195 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: Генштаб ЗСУ
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