Почти 800 россиян, по полтора десятка танков и артиллерийских систем. Генштаб – о потерях врага за 25.01
Есть детали
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 123860 (+780) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3175 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6334 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 2169 (+15) ед,
- РСЗО – 452 (+2) ед,
- средства ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов – 292 (+2) ед,
- вертолетов – 282 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1908 (+6),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4986 (+19) ед,
- специальная техника – 195 (+1).
Данные уточняются.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- При обстреле Херсона Россия попала в судно под турецким флагом, стоящее в порту. Вспыхнул пожар
- Жоау Пеглоу уже тренируется с Днепром-1
- Официально. Артем Громов переходит в расположение соперника Днепра-1 по Лиге конференций
- УАФ показала письмо от ФИФА и УЕФА с предупреждением об исключении Украины
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Красотка дня. Сексуальная девушка нового одноклубника Малиновского в Марселе. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн