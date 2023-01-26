По всей Украине объявлена воздушная тревога. ДТЭК ввела экстренные отключения
Зафиксирована активность вражеской авиации в районе Каспийского моря
Під час повітряної тривоги у Києві, фото - Getty Images
В четверг, 26 января, в 8 утра по всей стране раздался сигнал воздушной тревоги.
Как сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сейчас ВСУ наблюдают активность вражеской авиации по направлению Каспийского моря.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уже заявил, что в южном направлении города две воздушные цели, предположительно крылатые ракеты.
Между тем, компания ДТЭК объявила, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.
"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", говорится в официальном сообщении.
Заметим, что ночью россияне нанесли массированный удар шахедами, однако, по информации Воздушных сил, все 24 дрона были уничтожены воинами ВСУ.
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