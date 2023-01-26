Хроника массированной атаки россиян. В ОП сообщили о фиксации первых сбитых вражеских ракет
ПВО работает
Резниченко Телеграм-канал
С самого утра 26 января во всех городах и областях Украины звучит масштабная воздушная тревога. Враг совершил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков, многие руководители ОВА сообщают о реальной угрозе ударов.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о первых сбитых ракет россиян. Перед этим были слышны взрывы в Николаевской области – вероятно, работа ПВО на южном направлении.
Виталий Ким успел сообщить о "+3 ракетах" в воздушном пространстве. Несколько ракет зафиксировано в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, а также Житомирщины и Черкасской области.
Власти просят граждан не пренебрегать укрытием или соблюдать правила "двух стен".
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