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Хроника массированной атаки россиян. В ОП сообщили о фиксации первых сбитых вражеских ракет

Общие новости
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ПВО работает

Хроника массированной атаки россиян. В ОП сообщили о фиксации первых сбитых вражеских ракет

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

С самого утра 26 января во всех городах и областях Украины звучит масштабная воздушная тревога. Враг совершил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков, многие руководители ОВА сообщают о реальной угрозе ударов.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о первых сбитых ракет россиян. Перед этим были слышны взрывы в Николаевской области – вероятно, работа ПВО на южном направлении.

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Виталий Ким успел сообщить о "+3 ракетах" в воздушном пространстве. Несколько ракет зафиксировано в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, а также Житомирщины и Черкасской области.

Власти просят граждан не пренебрегать укрытием или соблюдать правила "двух стен".

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В статье: война с россией Виталий Ким Андрей Ермак ПВО ППО
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Источник:
t.me/ermaka2022

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