Украина под ударом ракет и дронов РФ. Работа ПВО зафиксирована в Киевской и многих других областях
Не забывайте об укрытиях
Генштаб
Масштабная воздушная тревога раздается и по состоянию на девять часов утра 26 января. Сообщается о звуках взрывов в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Винницкой и Киевской областях. Предварительно успешная работа ПВО. Харьковщина находится под ударами С-300. Взрывы были слышны в пригороде Винницы.
Сообщалось также о четырех самолетах Су-35 над воздушным пространством Крыма, вероятны запуски управляемых авиационных ракет Х-59. В небе над Украиной находится более 10 воздушных целей противника, все в центральной части страны, но количество ракет может постоянно меняться.
"Ракеты в соседней области, двигаются в направлении Львовщины", - глава Львовской ОВА Козицкий.
Сейчас у россиян активны базы запуска "шахедов", вражеская авиация и корабельная группировка, об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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