Снова ПВО на Киевщине и взрывы на Одещине. Известно, сколько ракет выпустили россияне по Украине с севера
Не пренебрегайте укрытием и правилом двух стен
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российские войска утром 26 января снова нанесли ракетный удар по территории Украины. Некоторые ракеты уже сбила противовоздушная оборона.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что около шести самолетов Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет. Более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях.
- Пролет ракеты на Буковиной в сторону Львовской и Ивано-Франковской области.
- В Киеве и области снова сработала ПВО, та же ситуация в Житомирской области.
- Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет – ПВО сбила все воздушные цели.
- Ракета была зафиксирована в направлении Днепропетровщины, сработала ПВО.
- Одещина – повторная работа ПВО, некоторые неофициальные источники сообщают о прилете.
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