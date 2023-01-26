Снова ПВО на Киевщине и взрывы на Одещине. Известно, сколько ракет выпустили россияне по Украине с севера

российские войска утром 26 января снова нанесли ракетный удар по территории Украины. Некоторые ракеты уже сбила противовоздушная оборона.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что около шести самолетов Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет. Более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях.

Пролет ракеты на Буковиной в сторону Львовской и Ивано-Франковской области.

В Киеве и области снова сработала ПВО, та же ситуация в Житомирской области.

Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет – ПВО сбила все воздушные цели.

Ракета была зафиксирована в направлении Днепропетровщины, сработала ПВО.

Одещина – повторная работа ПВО, некоторые неофициальные источники сообщают о прилете.