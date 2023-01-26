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Снова ПВО на Киевщине и взрывы на Одещине. Известно, сколько ракет выпустили россияне по Украине с севера

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Снова ПВО на Киевщине и взрывы на Одещине. Известно, сколько ракет выпустили россияне по Украине с севера

россми

Новина українською

российские войска утром 26 января снова нанесли ракетный удар по территории Украины. Некоторые ракеты уже сбила противовоздушная оборона.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что около шести самолетов Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет. Более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях.

  • Пролет ракеты на Буковиной в сторону Львовской и Ивано-Франковской области.
  • В Киеве и области снова сработала ПВО, та же ситуация в Житомирской области.
  • Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет – ПВО сбила все воздушные цели.
  • Ракета была зафиксирована в направлении Днепропетровщины, сработала ПВО.
  • Одещина – повторная работа ПВО, некоторые неофициальные источники сообщают о прилете.
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В статье: война с россией Юрий Игнат
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