В Беларуси в воздух подняли истребитель МиГ-31К, он может нести гиперзвуковые ракеты Кинжал

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена раздается во всех областях. С самого утра вся карта Украины светится красным.

В дополнение к угрозе нанесения ударов крылатыми и баллистическими ракетами, россияне подняли в воздушное пространство над Беларусью ракетоносители МиГ-31К – потенциальные носители гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить.

09:50. Аэродром Барановичи. Взлет истребителя сопровождения.

10:05. Аэродром Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ.

10:20. Аэродром Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ.