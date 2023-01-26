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В Беларуси в воздух подняли истребитель МиГ-31К, он может нести гиперзвуковые ракеты Кинжал

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В Беларуси в воздух подняли истребитель МиГ-31К, он может нести гиперзвуковые ракеты Кинжал

Беларускі Гаюн

Новина українською

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена раздается во всех областях. С самого утра вся карта Украины светится красным.

В дополнение к угрозе нанесения ударов крылатыми и баллистическими ракетами, россияне подняли в воздушное пространство над Беларусью ракетоносители МиГ-31К – потенциальные носители гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить.

09:50. Аэродром Барановичи. Взлет истребителя сопровождения.

10:05. Аэродром Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ.

10:20. Аэродром Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ.

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В статье: война с россией Кинжал Миг-31к
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