  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В результате падения части ракеты в Голосеевском районе Киева есть погибший и пострадавшие
В тренде

В результате падения части ракеты в Голосеевском районе Киева есть погибший и пострадавшие

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Идет массированная ракетная атака

В результате падения части ракеты в Голосеевском районе Киева есть погибший и пострадавшие

Київські Телеграм-канали

Новина українською

В Голосеевском районе города Киев в результате попадания ракеты в нежилую застройку и падения части ракеты есть погибший (55-летний мужчина) и двое пострадавших. Раненые госпитализированы медиками, информация уточняется. Руководители некоторых ОВА призвали готовиться ко второй волне ракет.

Сообщается о взрывах в Запорожской области. Предварительно – работа ПВО. В результате массированного ракетного удара есть попадания и повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры в Одесской и других областях Украины.

Некоторые телеграм-каналы распространяют сообщения, что во Львовской области якобы есть попадание, но официальные источники сообщают, что по состоянию на 11:00 во Львовской области спокойно.

российские пропагандисты, утверждают, что сегодня, 26 января, оккупанты применили новое иранское вооружение, вероятно, баллистические ракеты, которые наше ПВО не в состоянии сбить. Перед этим было сообщение, что по Киеву, вероятно, удар был нанесен баллистической ракетой.

Читайте такжеВ Беларуси в воздух подняли истребитель МиГ-31К, он может нести гиперзвуковые ракеты Кинжал

По теме
yellow-arrow
Полк ССО Азов стал отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ
yellow-arrow
Отбой тревоги. Известны последствия атаки россиян и кол-во сбитых ракет над Киевом и другими областями Украины
yellow-arrow
"Он – никто, переговоров не будет". Зеленский – о том, кто для него путин после вторжения РФ в Украину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/VA_Kyiv

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде