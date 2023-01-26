В результате падения части ракеты в Голосеевском районе Киева есть погибший и пострадавшие

В Голосеевском районе города Киев в результате попадания ракеты в нежилую застройку и падения части ракеты есть погибший (55-летний мужчина) и двое пострадавших. Раненые госпитализированы медиками, информация уточняется. Руководители некоторых ОВА призвали готовиться ко второй волне ракет.

Сообщается о взрывах в Запорожской области. Предварительно – работа ПВО. В результате массированного ракетного удара есть попадания и повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры в Одесской и других областях Украины.

Некоторые телеграм-каналы распространяют сообщения, что во Львовской области якобы есть попадание, но официальные источники сообщают, что по состоянию на 11:00 во Львовской области спокойно.

российские пропагандисты, утверждают, что сегодня, 26 января, оккупанты применили новое иранское вооружение, вероятно, баллистические ракеты, которые наше ПВО не в состоянии сбить. Перед этим было сообщение, что по Киеву, вероятно, удар был нанесен баллистической ракетой.