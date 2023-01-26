В результате падения части ракеты в Голосеевском районе Киева есть погибший и пострадавшие
Идет массированная ракетная атака
Київські Телеграм-канали
В Голосеевском районе города Киев в результате попадания ракеты в нежилую застройку и падения части ракеты есть погибший (55-летний мужчина) и двое пострадавших. Раненые госпитализированы медиками, информация уточняется. Руководители некоторых ОВА призвали готовиться ко второй волне ракет.
Сообщается о взрывах в Запорожской области. Предварительно – работа ПВО. В результате массированного ракетного удара есть попадания и повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры в Одесской и других областях Украины.
Некоторые телеграм-каналы распространяют сообщения, что во Львовской области якобы есть попадание, но официальные источники сообщают, что по состоянию на 11:00 во Львовской области спокойно.
российские пропагандисты, утверждают, что сегодня, 26 января, оккупанты применили новое иранское вооружение, вероятно, баллистические ракеты, которые наше ПВО не в состоянии сбить. Перед этим было сообщение, что по Киеву, вероятно, удар был нанесен баллистической ракетой.
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