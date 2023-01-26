"Он – никто, переговоров не будет". Зеленский – о том, кто для него путин после вторжения РФ в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил в рамках комментария для Sky News, что его не интересует встреча с путиным, потому что он не понимает, кто принимает решение в России, а также сказал, что после вторжения кремлевский диктатор для него – никто.

Зеленский подчеркнул, что ракетные атаки России свидетельствуют о том, что Кремль лжет, заявляя о возможности переговоров с Украиной.

"Может ли помочь решить войну встреча с путиным? Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. После полномасштабного вторжения для меня путин – никто". "На востоке они продвигаются вперед и теряют много людей. Это просто невероятное число. Им на это наплевать. Они не считают своих людей. Это факт. Мы считаем их людей. Но у нас нет точных цифр. С их стороны жертв гораздо больше. Но из того, что мы уже видели и подсчитали, с их стороны тысячи погибших, и они просто продолжают бросать их, и бросать их, и бросать их, и бросать их".