Отбой тревоги. Известны последствия атаки россиян и кол-во сбитых ракет над Киевом и другими областями Украины

Новые пуски ракет от россиян зафиксированы не были, стратегическая авиация врага вернулась на аэродромы, а истребители Миг-31К (потенциально с гиперзвуковыми Кинжалами на борту) также сели на территорию Беларуси.

В воздушном пространстве Киева было зафиксировано около 20 ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. В результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали. Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме, сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Известно, что есть прилеты в Одесской и Винницкой областях. Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат отметил:

"Имеем информацию о том, что из Мурманской области был вылет около 6 самолетов ТУ-95МС. 30 ракет было запущено в сторону Украины. Это предварительно крылатые ракеты Х-101. О других ракетах информация уточняется".

В небе над Одесщиной подразделениями противовоздушной обороны были сбито три ракеты "Калибр", сказал глава ОВА Марченко.

При этом именно в Киевской области есть попадание в энергетический объект, применены экстренные отключения электроэнергии.

Сложнейшая ситуация с электричеством сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях, сообщил министр энергетики Галущенко. Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, действуют аварийные отключения.