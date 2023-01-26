ГУР: РФ формирует склады в 80-120 км от линии фронта, ВСУ нужны ракеты большей дальности
Дальнобойная артиллерия нужна Украине
ГУР
Представитель главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил в интервью CNN, что Украине необходимы ракеты большей дальности до того, как Россия перебросит подкрепление.
Оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории РФ, в частности через Крымский полуостров в южные области. Сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности. Дальнобойная артиллерия нужна и для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как Россия перебросит подкрепление:
"Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника".
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