ГУР: РФ формирует склады в 80-120 км от линии фронта, ВСУ нужны ракеты большей дальности

Представитель главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил в интервью CNN, что Украине необходимы ракеты большей дальности до того, как Россия перебросит подкрепление.

Оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории РФ, в частности через Крымский полуостров в южные области. Сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности. Дальнобойная артиллерия нужна и для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как Россия перебросит подкрепление: