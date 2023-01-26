  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Полк ССО Азов стал отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ
В тренде

Полк ССО Азов стал отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Официально

Полк ССО Азов стал отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ

Азов

Новина українською

Первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что "Азов" отныне – третья отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ.

"Наш боевой путь начинается с самого сложного направления – на Бахмуте. Решающая битва в этой войне еще впереди. Она нуждается в новых масштабах. Поэтому военное командование возлагает на нас новую ответственность".

"А значит – российским чмобикам, зекам, вагнерам, соловьёвым и военкорам будет о чем слагать басни и легенды. Мы готовим для них множество сюрпризов. Зима точно будет жаркой".

Читайте такжеАзов ответил России на признание полка "террористической организацией"

По теме
yellow-arrow
ПВО сбила еще одну ракету, которую россияне запустили по Одесской области
yellow-arrow
ГУР: РФ формирует склады в 80-120 км от линии фронта, ВСУ нужны ракеты большей дальности
yellow-arrow
В ПАСЕ приняли резолюцию с призывом создать трибунал для суда над Путиным и Лукашенко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ВСУ Азов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/BiletskyAndriy

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде