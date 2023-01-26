Полк ССО Азов стал отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ
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Азов
Первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что "Азов" отныне – третья отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ.
"Наш боевой путь начинается с самого сложного направления – на Бахмуте. Решающая битва в этой войне еще впереди. Она нуждается в новых масштабах. Поэтому военное командование возлагает на нас новую ответственность".
"А значит – российским чмобикам, зекам, вагнерам, соловьёвым и военкорам будет о чем слагать басни и легенды. Мы готовим для них множество сюрпризов. Зима точно будет жаркой".
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Источник:t.me/BiletskyAndriy
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