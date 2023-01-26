Залужный сообщил, сколько россияне выпустили утром ракет по Украине, и сколько ВСУ удалось сбить

Государство-террорист россия сегодня, 26 января, нанесло массированный ракетный удар по территории Украины. Противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей с акватории Черного моря, как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.