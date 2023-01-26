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Залужный сообщил, сколько россияне выпустили утром ракет по Украине, и сколько ВСУ удалось сбить

Общие новости
(3 голосов)

ПВО работает

Залужный сообщил, сколько россияне выпустили утром ракет по Украине, и сколько ВСУ удалось сбить

Залужний Фейсбук

Новина українською

Государство-террорист россия сегодня, 26 января, нанесло массированный ракетный удар по территории Украины. Противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей с акватории Черного моря, как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

"Цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломить! Спасибо военнослужащим, которые держат небо над Украиной!"

Читайте такжеОтбой тревоги. Известны последствия атаки россиян и кол-во сбитых ракет над Киевом и другими областями Украины

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В статье: война с россией Валерий Залужный ПВО ППО
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Источник:
t.me/CinCAFU

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Комментарии (2)
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vismut (Запорожье)
26.01.2023 в 13:42
Когда же эти твари подавятся своими ракетами?
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Sisiha (Львов)
26.01.2023 в 14:37
Еще 5-8 запусков, если верить нашей разведки
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