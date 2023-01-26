Залужный сообщил, сколько россияне выпустили утром ракет по Украине, и сколько ВСУ удалось сбить
ПВО работает
Залужний Фейсбук
Государство-террорист россия сегодня, 26 января, нанесло массированный ракетный удар по территории Украины. Противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей с акватории Черного моря, как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.
"Цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломить! Спасибо военнослужащим, которые держат небо над Украиной!"
Популярное сейчас
- Отбой тревоги. Известны последствия атаки россиян и кол-во сбитых ракет над Киевом и другими областями Украины
- Хроника массированной атаки россиян. В ОП сообщили о фиксации первых сбитых вражеских ракет
- Россияне нанесли массированный удар шахедами, над Киевом сбито 15 дронов
- На Луганщине заметили уменьшение кол-ва россиян. Есть данные, что ВСУ постепенно двигаются к Кременной
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО