  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава Минобороны Германии обновил информацию по поводу сроков приезда Леопардов в Украину
В тренде

Глава Минобороны Германии обновил информацию по поводу сроков приезда Леопардов в Украину

Общие новости
(1 голосов)

Важные даты

Глава Минобороны Германии обновил информацию по поводу сроков приезда Леопардов в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Танки Leopard 2 приедут в Украину до конца марта, об этом сказа глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Министр не считает такие сроки поздними. Ранее он заявлял, что поставка может затянуться на 3 месяца, однако сейчас дата изменилась.

Отвечая на вопрос журналиста, почему Германии понадобилось так много времени, чтобы объявить о поставках танков, Писториус заявил, что ФРГ никуда не спешит, и все это время Германия вела переговоры с союзниками о том, какие именно решения необходимо было принять на данном этапе войны. Он добавил, что такого рода консультации тоже требуют времени.

Читайте такжеОфициально: Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит реэкспорт другим странам

По теме
yellow-arrow
ПВО сбила еще одну ракету, которую россияне запустили по Одесской области
yellow-arrow
ГУР: РФ формирует склады в 80-120 км от линии фронта, ВСУ нужны ракеты большей дальности
yellow-arrow
В ПАСЕ приняли резолюцию с призывом создать трибунал для суда над Путиным и Лукашенко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Leopard Leopard 2 Борис Писториус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tagesschau.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде