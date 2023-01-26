Глава Минобороны Германии обновил информацию по поводу сроков приезда Леопардов в Украину

Танки Leopard 2 приедут в Украину до конца марта, об этом сказа глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Министр не считает такие сроки поздними. Ранее он заявлял, что поставка может затянуться на 3 месяца, однако сейчас дата изменилась.

Отвечая на вопрос журналиста, почему Германии понадобилось так много времени, чтобы объявить о поставках танков, Писториус заявил, что ФРГ никуда не спешит, и все это время Германия вела переговоры с союзниками о том, какие именно решения необходимо было принять на данном этапе войны. Он добавил, что такого рода консультации тоже требуют времени.