Известна дата Рамштайна-9. Темой встречи может стать боевая авиация, между партнерами уже есть дебаты

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14 февраля.

Издание Politico сообщило, что якобы между западными союзниками Украины уже продолжается внутренняя дискуссия по поводу поставки реактивных истребителей. Дипломаты предполагают, что постепенно и этот барьер в оказании военной помощи будет преодолен. Известно, что некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

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Также стало известно, что Польша весной прошлого года на фоне споров о поставке истребителей поставила Украине несколько МиГ-29 в виде запчастей. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna. Отмечается, что самолеты передавали "комбинированным методом". "В конце концов, фюзеляж или крылья – это тоже запчасти", комментируют источники в польском правительстве.