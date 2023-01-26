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Известна дата Рамштайна-9. Темой встречи может стать боевая авиация, между партнерами уже есть дебаты

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ВСУ нужны самолеты

Известна дата Рамштайна-9. Темой встречи может стать боевая авиация, между партнерами уже есть дебаты

F-15, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14 февраля.

Издание Politico сообщило, что якобы между западными союзниками Украины уже продолжается внутренняя дискуссия по поводу поставки реактивных истребителей. Дипломаты предполагают, что постепенно и этот барьер в оказании военной помощи будет преодолен. Известно, что некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

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Также стало известно, что Польша весной прошлого года на фоне споров о поставке истребителей поставила Украине несколько МиГ-29 в виде запчастей. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna. Отмечается, что самолеты передавали "комбинированным методом". "В конце концов, фюзеляж или крылья – это тоже запчасти", комментируют источники в польском правительстве.

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В статье: война с россией Рамштайн
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Источник:
NATO

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