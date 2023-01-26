В ПАСЕ приняли резолюцию с призывом создать трибунал для суда над Путиным и Лукашенко
Это справедливо
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Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за создание трибунала для Путина и Лукашенко.
В резолюции о правовых и правозащитных аспектах агрессии РФ против Украины говорится, что специальный международный уголовный суд следует поддерживать как можно большим количеством государств и международных организаций. Резолюцию приняли единогласно.
Совет Европы и его государства-члены должны способствовать тому, чтобы Российская Федерация, ее руководители и должностные лица были привлечены к ответственности за серьезные нарушения международного права, совершенные в Украине.
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