В ПАСЕ приняли резолюцию с призывом создать трибунал для суда над Путиным и Лукашенко

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за создание трибунала для Путина и Лукашенко.

В резолюции о правовых и правозащитных аспектах агрессии РФ против Украины говорится, что специальный международный уголовный суд следует поддерживать как можно большим количеством государств и международных организаций. Резолюцию приняли единогласно.

Совет Европы и его государства-члены должны способствовать тому, чтобы Российская Федерация, ее руководители и должностные лица были привлечены к ответственности за серьезные нарушения международного права, совершенные в Украине.