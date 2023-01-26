ПВО сбила еще одну ракету, которую россияне запустили по Одесской области

Оперативное командование "Південь" сообщило, что после массированной ракетной атаки в первой половине четверга, 26 января, россияне попытались нанести еще один удар по Одесской области.

"С направления Черного моря, с самолета Су-35, по Одесской области враг направил Х-59. Силами противовоздушной обороны управляемая авиационная ракета уничтожена над морем", - говорится в официальном сообщении ОК "Південь".

Отметим, что до этого Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне в четверг совершили 55 ракетных пусков, 47 воздушных целей были уничтожены силами противовоздушной обороны. Было зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры в Киевской, Одесской и Винницкой областях.