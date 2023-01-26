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ПВО сбила еще одну ракету, которую россияне запустили по Одесской области

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Стреляли с самолета Су-35

ПВО сбила еще одну ракету, которую россияне запустили по Одесской области

Ракета Х-59 на Су-35, фото - Getty Images

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Оперативное командование "Південь" сообщило, что после массированной ракетной атаки в первой половине четверга, 26 января, россияне попытались нанести еще один удар по Одесской области.

"С направления Черного моря, с самолета Су-35, по Одесской области враг направил Х-59. Силами противовоздушной обороны управляемая авиационная ракета уничтожена над морем", - говорится в официальном сообщении ОК "Південь".

Отметим, что до этого Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне в четверг совершили 55 ракетных пусков, 47 воздушных целей были уничтожены силами противовоздушной обороны. Было зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

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В статье: война с россией
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