ПВО сбила еще одну ракету, которую россияне запустили по Одесской области
Стреляли с самолета Су-35
Ракета Х-59 на Су-35, фото - Getty Images
Оперативное командование "Південь" сообщило, что после массированной ракетной атаки в первой половине четверга, 26 января, россияне попытались нанести еще один удар по Одесской области.
"С направления Черного моря, с самолета Су-35, по Одесской области враг направил Х-59. Силами противовоздушной обороны управляемая авиационная ракета уничтожена над морем", - говорится в официальном сообщении ОК "Південь".
Отметим, что до этого Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне в четверг совершили 55 ракетных пусков, 47 воздушных целей были уничтожены силами противовоздушной обороны. Было зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры в Киевской, Одесской и Винницкой областях.
Популярное сейчас
- Источник: Две легенды Днепра-1 будут искать себе новые клубы
- Известно, сколько ракет было выпущено по Киеву, в столице слышали громкий взрыв. В двух областях есть прилеты
- Хроника массированной атаки россиян. В ОП сообщили о фиксации первых сбитых вражеских ракет
- УАФ показала письмо от ФИФА и УЕФА с предупреждением об исключении Украины
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
Новости по теме
- 23:58 Украинские Залужный провел очередной разговор со своим американским коллегой
- 23:15 Украинские При обстреле Херсона Россия попала в судно под турецким флагом, стоящее в порту. Вспыхнул пожар
- 23:06 Украинские Не только Abrams. В США объявили, что войдет в новый пакет помощи Украине на 400 млн. долларов