В результате ракетного удара России в четверг погибли 11 человек - ГСЧС Украины

В четверг, 26 января, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине – было совершено 55 пусков. Перед этим ночью Украина была атакована с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в эфире телемарафона, по состоянию на 15:00 было известно об 11 погибших. Также, по его словам, столько же людей пострадали.

В свою очередь Укрэнерго сообщает, что в ходе атаки попадание и повреждение оборудования зафиксированы в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено.

Проблемы с энергопитанием, вызванные обстрелами, на юге, в том числе и в Одесской области. По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. В настоящее время постепенно возвращаются плановые графики ограничений. Дефицит в системе значителен. До всех областей доведены лимиты потребления.