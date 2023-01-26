Британские танки Challenger прибудут в Украину через два месяца
До этого украинские военные будут проводить интенсивную подготовку
REUTERS/Ints Kalnins/File Photo
Министр оборонных закупок Великобритании Алекс Чокл заявил, что танки Challenger могут прибыть в Украину в конце марта.
Об этом сообщает Reuters.
"Планируем, что это будет в конце марта", - сказал министр оборонных закупок Британии Алекс Чокл, отвечая на вопрос, когда танки прибудут в Украину.
По его словам, до этого времени украинские военные пройдут интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию танков.
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