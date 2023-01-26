Британские танки Challenger прибудут в Украину через два месяца

Министр оборонных закупок Великобритании Алекс Чокл заявил, что танки Challenger могут прибыть в Украину в конце марта.

Об этом сообщает Reuters.

"Планируем, что это будет в конце марта", - сказал министр оборонных закупок Британии Алекс Чокл, отвечая на вопрос, когда танки прибудут в Украину.

По его словам, до этого времени украинские военные пройдут интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию танков.