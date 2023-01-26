Слуга народа Тищенко на 11-м месяце войны улетел в Таиланд. Арахамия грозится выгнать его из фракции
Нардеп собирался "обсуждать вопросы улучшения взаимодействия с представителями украинской громады в Таиланде"
фото из свободных источников
Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Бангкоке встречу с украинской общиной.
Посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу с народным депутатом/
"Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской громады в Королевстве Таиланд", - говорится в сообщении.
Мероприятие состоится 27 января в 16:30. Также указан адрес встречи. Hotel Novotel 566 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan. 10330 Бангкок.
При этом, по решению СНБО народные депутаты и другие чиновники смогут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.
После того, как СМИ опубликовали эту информацию, а сам Тищенко собрал кучу хейта, отреагировал на эту новость и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который анонсировал лишение должности и исключение из фракции и партии "Слуга народа" нардепа Николая Тищенко.
"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны.
Поэтому готовим ряд кадровых решений:
Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".
Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции.
Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга народа".
Уверен, никому не нужно объяснять, за что.
Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны", - написал Арахамия.
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