Слуга народа Тищенко на 11-м месяце войны улетел в Таиланд. Арахамия грозится выгнать его из фракции

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Бангкоке встречу с украинской общиной.

Посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу с народным депутатом/

"Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской громады в Королевстве Таиланд", - говорится в сообщении.

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Мероприятие состоится 27 января в 16:30. Также указан адрес встречи. Hotel Novotel 566 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan. 10330 Бангкок.

При этом, по решению СНБО народные депутаты и другие чиновники смогут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.

После того, как СМИ опубликовали эту информацию, а сам Тищенко собрал кучу хейта, отреагировал на эту новость и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который анонсировал лишение должности и исключение из фракции и партии "Слуга народа" нардепа Николая Тищенко.