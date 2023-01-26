Журналист: Милевский сейчас в Киеве. Его подбила психологически война, он ничего не хочет

Украинский журналист Сергей Болотников рассказал, чем сейчас занимается экс-форвард сборной Украины и "Динамо" Киев Артем Милевский , который завершил карьеру в 2021 году.

"Мне рассказали, что он в Киеве. Его подбила психологически война, он ничего не хочет. Забросил свой канал, волонтерить не хочет, играть за ветеранов не хочет, учиться на тренера или менеджера тоже не хочет.

У него, мне кажется, профессиональная депрессия. Он не может себя найти, не знает, что делать", — сказал Болотников.