Журналист: Милевский сейчас в Киеве. Его подбила психологически война, он ничего не хочет
Журналист рассказал, чем сейчас занимается Артем
Фото: ФК Минай/Автор неизвестен
Украинский журналист Сергей Болотников рассказал, чем сейчас занимается экс-форвард сборной Украины и "Динамо" Киев
"Мне рассказали, что он в Киеве. Его подбила психологически война, он ничего не хочет. Забросил свой канал, волонтерить не хочет, играть за ветеранов не хочет, учиться на тренера или менеджера тоже не хочет.
У него, мне кажется, профессиональная депрессия. Он не может себя найти, не знает, что делать", — сказал Болотников.
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Источник:KDK
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
26.01.2023 в 18:16
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