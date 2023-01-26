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Журналист: Милевский сейчас в Киеве. Его подбила психологически война, он ничего не хочет

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(1 голосов)

Журналист рассказал, чем сейчас занимается Артем

Журналист: Милевский сейчас в Киеве. Его подбила психологически война, он ничего не хочет

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Новина українською

Украинский журналист Сергей Болотников рассказал, чем сейчас занимается экс-форвард сборной Украины и "Динамо" Киев Артем Милевский, который завершил карьеру в 2021 году.

"Мне рассказали, что он в Киеве. Его подбила психологически война, он ничего не хочет. Забросил свой канал, волонтерить не хочет, играть за ветеранов не хочет, учиться на тренера или менеджера тоже не хочет.

У него, мне кажется, профессиональная депрессия. Он не может себя найти, не знает, что делать", — сказал Болотников.

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В статье: Артем Милевский Сергей Болотников
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Источник:
KDK

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
26.01.2023 в 18:16
Кажется он просто лентяй и нюня
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