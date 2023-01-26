США признали ЧВК Вагнера международной преступной организацией

Соединенные Штаты ввели санкции против частной военной компании России "Вагнера". При этом Вашингтон признал ЧВК международной преступной организацией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

"В то время как санкции и меры экспортного контроля в отношении России со стороны нашей международной коалиции продолжают набирать силу, Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку - в том числе через жестокую группу "Вагнера" - для продолжения своей несправедливой войны против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Л. Йеллен.

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В санкционный список попала сама ЧВК "Вагнера", а также глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Туле Иван Прокопенко.

По данным СМИ, он принимает участие или оказывал поддержку вербовке солдат в ЧВК "Вагнера" и, следовательно, политике и действиям, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины.

Кроме того, под американские санкции попали многочисленные юридические и физические лица на разных континентах, которые поддерживают военные операции группы "Вагнера".

В частности: