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США признали ЧВК Вагнера международной преступной организацией

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Против ЧВК также были введены санкции

США признали ЧВК Вагнера международной преступной организацией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты ввели санкции против частной военной компании России "Вагнера". При этом Вашингтон признал ЧВК международной преступной организацией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

"В то время как санкции и меры экспортного контроля в отношении России со стороны нашей международной коалиции продолжают набирать силу, Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку - в том числе через жестокую группу "Вагнера" - для продолжения своей несправедливой войны против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Л. Йеллен.

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В санкционный список попала сама ЧВК "Вагнера", а также глава Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Туле Иван Прокопенко.

По данным СМИ, он принимает участие или оказывал поддержку вербовке солдат в ЧВК "Вагнера" и, следовательно, политике и действиям, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины.

Кроме того, под американские санкции попали многочисленные юридические и физические лица на разных континентах, которые поддерживают военные операции группы "Вагнера".

В частности:

  • Акционерное общество Terra Tech - российская технологическая компания, поставляющая космические снимки, полученные с помощью коммерческих спутников, а также воздушные снимки, полученные беспилотными системами.
  • Исследовательский институт космической науки и техники Чанша Тяньи - предприятие, расположенное в КНР, которое предоставило Terra Tech заказы на спутниковые снимки с радиолокатором с синтезированной апертурой над территорией Украины.
  • Акционерное общество "Научно-производственный концерн "БАРЛ" - российская космическая компания, поддерживающая военные действия России в Украине. Компания предоставляет российским военным зарубежные спутниковые снимки высокого разрешения.
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В статье: война с россией
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