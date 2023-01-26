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Под Мелитополь завезли белорусских военных, – мэр города Федоров

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В каком они статусе там находятся, пока что непонятно

Под Мелитополь завезли белорусских военных, – мэр города Федоров

Минобороны Беларуси

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Со вчерашнего дня в Кирилловку Мелитопольского района начали завозить белорусских военных с шевронами "Витебск".

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

На просьбу ведущего телеканала уточнить, значит ли это, что Лукашенко вступил в активную фазу войны, Мелитопольский городской голова в эфире ответил так:

"Мне сложно отвечать за него, каковы его действия (имеется ввиду Лукашенко, - ред.), но я могу комментировать только то, что видят местные жители. А они говорят, что очередная волна российских солдат заехала и вчера и сегодня заезжают белорусские солдаты. Они могут числиться в какой-то частной военной компании, например, "Вагнера".

Мы не знаем, как они будут прикрывать свое участие в этой войне против Украины. Возможно, они скажут, что это не регулярные войска Беларуси. Но по факту это белорусы", - заявил Федоров.

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В статье: война с россией Иван Федоров
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