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На войне против рашистов погибли еще два фаната Динамо

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Вечная память павшим Героям

На войне против рашистов погибли еще два фаната Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Война с рашистами продолжает уносить жизни людей, которые в мирной жизни фанатели от футбола и были активными болельщиками "Динамо".

В боях с агрессором погибли фанаты киевской команды Эдуард Кострица и Валентин Демьяненко – смелые воины и друзья, на которых можно было положиться в любой ситуации.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших Героев.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
ФК Динамо

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