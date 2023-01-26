На войне против рашистов погибли еще два фаната Динамо
Вечная память павшим Героям
fcdynamo.com
Война с рашистами продолжает уносить жизни людей, которые в мирной жизни фанатели от футбола и были активными болельщиками "
В боях с агрессором погибли фанаты киевской команды Эдуард Кострица и Валентин Демьяненко – смелые воины и друзья, на которых можно было положиться в любой ситуации.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших Героев.
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Источник:ФК Динамо
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