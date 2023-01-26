На войне против рашистов погибли еще два фаната Динамо

Война с рашистами продолжает уносить жизни людей, которые в мирной жизни фанатели от футбола и были активными болельщиками " Динамо ".

В боях с агрессором погибли фанаты киевской команды Эдуард Кострица и Валентин Демьяненко – смелые воины и друзья, на которых можно было положиться в любой ситуации.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших Героев.